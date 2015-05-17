Украинские политики почтили память жертв тоталитаризма (фото, видео)

Первые лица государства почтили память жертв тоталитаризма в Быковне.

Участие в церемонии чествования памяти жертв политических репрессий в заповеднике «Быковнянские могилы» приняли президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк и члены правительства, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед и мэр Киева Виталий Кличко.

Вместе с Яценюком на церемонии присутствовала его дочь София. Они возложили цветы и лампадки к мемориалу – Памятному кресту на братской могиле жертв политических репрессий. Чиновники также почтили память жертв политических репрессий в польской части Мемориала.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил, что настало время окончательно очистить Украину от символов коммунистического режима, который уничтожил миллионы невинных людей.

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Тем же, кто выступал и до сих пор выступает против декоммунизации, Порошенко посоветовал приехать в Быковню, на место кровавых преступлений коммунистического режима: «послушать, о чем шелестят кроны этих деревьев; припасть ухом к земле и услышать, к чему призывают здесь похороненные жертвы коммунистического режима».