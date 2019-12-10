"Прекратите кивать головой": Аваков рассказал, как Зеленский осадил Лаврова на переговорах (видео)

По словам Авакова, Зеленский был хорошо подготовлен к встрече.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал подробности переговоров лидеров нормандской четверки в Париже. По его словам, Владимир Зеленский проявил себя достойно, хотя помощники Путина на встрече позволяли себе лишнее.

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В комментарии журналисту Дмитрию Гордону Аваков признался, что в Париже впервые увидел Путина в непосредственной близости.

«Мне нравится, каким был президент Зеленский. Он очень хорошо подготовился», – отметил министр.

Глава МВД рассказал, как во время переговоров Зеленский жестко осадил министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Владимир Александрович ведя разговор (значительная часть которого была на русском языке) в конце концов сорвался и говорит: "И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию… Я, в отличие от вас, обошел все эти места на границе своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете…", - рассказал Аваков.

По его словам, помощники Путина были очень недовольны ходом обсуждения, и это было заметно.

Напомним, накануне состоялся первый за три года нормандский саммит. Лидеры стран «нормандского формата» поддержали договоренность в рамках ТКГ о разведении сил и средств в дополнительных трех точках, оно должно состояться до конца марта 2020 года. Также были достигнуты новые договоренности об обмене пленными.

Следующий саммит в "нормандском формате", на котором встретятся лидеры Украины, Германии, Франции и России, пройдет в Берлине.