Зеленский: с Путиным сложно договариваться

В то же время президент Украины считает, что только в будущем станет окончательно понятно, можно ли с российским президентом о чем-то договариваться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сложно договариваться.

Об этом Зеленский сообщил украинским журналистам в Париже после саммита лидеров «нормандской четверки».

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В частности, у него спросили о впечатлениях от российского президента и является ли Путин человеком, с которым можно договариваться.

«Можно договариваться? Смотрите, очень сложно договариваться, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Потому что он каждый вопрос разбирает на детали... и мы начинаем даже каждое слово урегулировать, то есть, это сложно. Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились... Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика», - отметил Зеленский.

При этом президент заметил: «можно ли договориться или нет, станет понятно в будущем».

«Мы с вами точно увидим. Сегодня какие-то такие уступки были. Я это почувствовал», - сказал Зеленский.

При этом глава государства добавил, что о впечатлениях говорить рано, поскольку «было мало времени».

Также Зеленский рассказал, что его встреча с Путиным должна была длиться 20 минут.

«Шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей. Мы говорили все вместе, а потом вдвоем», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в "нормандском формате" обозначил ряд принципов, которые он никогда не нарушит в должности: невозможность федерализации, влияния на вектор движения страны и компромисс в обмен на территории Украины.