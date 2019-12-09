Зеленский проводит встречу с Макроном

Сегодня в Париже встретятся все участники "нормандского саммита".

Президенты Украины и Франции проводят встречу в Елисейском дворце.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в рамках "нормандского саммита" в Париже", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Макрон встретил Зеленского на входе во дворец, куда тот прибыл для участия в "нормандском саммите". Туда также прибыли другие участники встречи - Ангела Меркель и Владимир Путин.