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Зеленский проводит встречу с Макроном

16:36, 09 декабря 2019
Политика
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Зеленский проводит встречу с Макроном / Фото: Офис президента

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в рамках "нормандского саммита" в Париже", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Макрон встретил Зеленского на входе во дворец, куда тот прибыл для участия в "нормандском саммите". Туда также прибыли другие участники встречи - Ангела Меркель и Владимир Путин.

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Теги: #нормандский формат#Эммануэль Макрон#Владимир Зеленский