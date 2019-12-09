Зеленский прибыл на "нормандский саммит" (видео)

Встреча четырех лидеров вскоре должна начаться.

Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит "нормандской четверки", который вскоре начнется в Париже.

Зеленского на входе в Елисейский дворец встречали с оркестром, а у порога его ждал французский президент Эммануэль Макрон. После протокольного приветствия оба президента зашли в здание.

Примечательно, что во время встречи Зеленского с Макроном к нему пытались докричаться, вероятно, российские пропагандисты с вопросами о переговорах и параде 9 мая в Москве. Украинский президент на провокации реагировать не стал.

В ближайшее время в Елисейском дворе должна начаться встреча в "нормандском формате".