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Зеленский прибыл на "нормандский саммит" (видео)

16:13, 09 декабря 2019
Политика
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Зеленского на входе в Елисейский дворец встречали с оркестром, а у порога его ждал французский президент Эммануэль Макрон. После протокольного приветствия оба президента зашли в здание.

Примечательно, что во время встречи Зеленского с Макроном к нему пытались докричаться, вероятно, российские пропагандисты с вопросами о переговорах и параде 9 мая в Москве. Украинский президент на провокации реагировать не стал.

В ближайшее время в Елисейском дворе должна начаться встреча в "нормандском формате".

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Теги: #нормандский формат#Владимир Зеленский