Встреча нормандской четверки (онлайн-трансляция)

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

Сегодня, 9 декабря, в Париже президент краины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

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Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча нормандской четверки: онлайн-видеотрансляция

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