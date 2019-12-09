Встреча нормандской четверки (онлайн-трансляция)
15:18, 09 декабря 2019Политика
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Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.
После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча Зеленского и Путина / фото УНИАН
Сегодня, 9 декабря, в Париже президент краины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.
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Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.
После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча нормандской четверки: онлайн-видеотрансляция
За всеми подробностями встречи нормандской четверки следите в обновляемой трансляции УНИАН.
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Новость в сюжете: Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже