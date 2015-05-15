The Guardian: Ядерные отходы хранятся «шокирующим» способом в 120 милях от украинской линии фронта

В статье «Ядерные отходы хранятся «шокирующим» способом в 120 милях от украинской линии фронта», опубликованной на сайте газеты The Guardian, Артур Неслен пишет о том, что экологи и эксперты атомных электростанций выразили опасения из-за способа хранения отходов на самой большой атомной электростанции в Европе, в охваченной кризисом Украине.

Более 3000 стержней отработанного ядерного топлива хранятся в металлических бочках внутри возвышающихся бетонных контейнеров во дворе АЭС на открытом воздухе, недалеко от ограждения в Запорожье, обнаружил Guardian в ходе недавнего визита на АЭС, которая расположена в 124 милях (200 км) от линии фронта.

«Когда война буквально «за углом», шокирует то, что контейнеры со стержнями отработанного топлива стоят под открытым небом, их защищает только металлический затвор и несколько охранников, вальсирующих вверх и вниз», говорит Патриция Лоренц, пресс-секретарь по ядерным вопросам из «Друзей Земли», которая посетила станцию для установления фактов.

«Я никогда не видела ничего подобного», добавила она. «Это неслыханно, когда в Германии, операторы временного хранения по постановлению суда обязаны были обезопасить контейнеры на случай теракта с помощью крыш и железобетонных стен».

Отраслевые эксперты сказали, что в идеале хранилище отходов должно иметь систему вторичной защитной оболочки, такую как крыша.

Украинский конфликт на Донбассе в 124 милях от станции, но Густав Грессел, сотрудник Европейского совета по международным отношениям считает, что линия фронта слишком далеко – пока – чтобы станция была в опасности из-за боевых действий.

Тем не менее, местные жители до сих пор боятся возможных последствий, если конфликт распространится в направлении станции. Всего три десятилетия назад, взрыв на Чернобыльской атомной электростанции к северу от Киева выпустил радиоактивное облако, которое отравило обширную территорию.

«Люди боятся, потому что зона конфликта совсем рядом», сказал Василий Иванович, бывший полицейский, ставший защитником окружающей среды на общественных началах. «Если Путин хочет соединить Россию с Крымом, то маршрут проходит через Мариуполь. Российские войска уже находятся поблизости, и у них есть ракеты, которые могут попасть в электростанцию».

Украинские силы отразили атаки поддерживаемых Россией сепаратистов в Мариуполе год назад, но два украинских взвода получили ранения в ходе столкновений в стратегическом портовом городе в начале этого месяца.

Любое наступление сепаратистов в регионе может поставить под угрозу Запорожскую АЭС из-за российской военной тактики. За первоначальным артиллерийским огнем по передовым позициям часто следуют бомбардировки возможных линий обороны.

«Русские используют большое количество ракетных систем, которые не совсем точны, и их на самом деле не волнует, где они приземляются», сказал Грессел.

Запорожская АЭС сама может быть использована в качестве оборонительной позиции для спасения украинских солдат, сказал он, добавив: «Конечно, возможно стихийное бедствие, если боевые действия будут там».

Безопасность станции в Запорожье сейчас находится на уровне «высокой степени готовности», в то время как защита ВВС и учения были усилены. Чиновники говорят, что если боевые действия достигнут станции, есть планы по закрытию подъездных дорог и задействованию солдат.

Но они говорят, что никакой проект защитной оболочки не может учесть воздействий военного конфликта. «Учитывая текущее состояние конфликта, я не могу сказать, что можно сделать, чтобы полностью защитить установки от нападения, за исключением того, чтобы построить их на Марсе», сказал The Guardian Сергей Божко, председатель Госатомрегулирования Украины.

«План Украины – выстоять и победить», добавил он.

Система хранения в Запорожье была построена по проектной спецификации США, которая предусматривает тщательное тестирование на случай возможного теракта.

Тесты американской лаборатории Sandia рассматривали сценарии вплоть до удара авиалайнера, хотя результаты остаются засекреченными, сказал Guardian Нил Хайатт, профессор по обращению с радиоактивными отходами в Университете Шеффилда.

Тем не менее, сухое хранилище с выносливой крышей и внутренней вентиляцией предполагает большую защиту от ракетного обстрела, сказал он, - поскольку структура была разработана таким образом с самого начала. «Необходимо будет подготовить соответствующие основы для приспособления требуемой прочной структуры, так что я сомневаюсь, что ее можно модернизировать в Запорожье, где контейнеры установлены на месте», сказал Хайатт. «Вам нужно будет построить [новую] целевую структуру, а затем переместить контейнеры в структуру».

Энтони Фроггатт, старший научный сотрудник и европейский специалист по ядерной энергетике в Chatham House согласился, что вторичная система локализации будет предполагать большую защиту от внутренних или внешних взрывов.

«Очевидно, что если у вас нет много сухих [временных] хранилищ с вторичной защитной оболочкой вокруг них, то увеличивается риск выброса радиоактивного материала», сказал он.

Но их установка будет «очень дорогостоящим решением», говорит Николай Штейнберг, известный украинский эксперт в сфере ядерной энергетики и бывшей заместитель министра энергетики. «Я думаю, это не нужно», сказал он.

Источники в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) сказали Guardian, что любая заявка на финансирование из Украины на такую структуру будет серьезно рассматриваться. Банк уже подготовил 300 млн евро для программ по увеличению срока эксплуатации АЭС в Украине, прежде чем регулирующие органы одобрили их.

Меры по обеспечению безопасности в Запорожье были омрачены в мае прошлого года, когда станция стала ареной вооруженного противостояния между охранниками и военизированным формированием из ультра-националистического «Правого сектора», который связывают с неонацистскими группами. Боевики, по сообщениям, хотели «защитить» станцию от пророссийских сил, но были остановлены охранниками на контрольно-пропускном пункте.

«У нас есть несколько опасных ядерных материалов [в Запорожье]», сказал Сергей Шегин, главный специалист по реакторам на АЭС. «Помимо реакторов, у нас есть отработанное ядерное топливо, и должны быть приняты все возможные меры. Как технические специалисты, мы знаем о слабых местах в [безопасности] станции, и они действительно есть. Но я сомневаюсь, что они должны быть раскрыты».

В Запорожье живут примерно 770,000 человек, и вопросы безопасности вышли на первый план среди местных жителей. Большинство поддерживает реактор из-за работы, которую он предоставляет, но опасения по поводу экологии выросли после остановки объекта в декабре на фоне слухов об утечке радиации, которые были опровергнуты компанией.

Доля украинской электроэнергии, предоставленной АЭС, выросла примерно на 10% в прошлом году, а конфликт на Донбассе поставил под сомнение поставки российского газа.

Поставки угля также пришлось мучительно перенаправлять с востока Украины через Россию, под предлогом того, что эти поставки из международных источников, чтобы избежать впечатления, что Украина покупает энергию прямо у сепаратистов, которые воюют против украинских солдат.

В результате, запасы ядерного топлива быстро становятся новым восточно-западным полем боя в постсоветской большой энергетической игре.

«Ядерная энергия является единственным возможным вариантом для нас, чтобы заменить выработанную электроэнергию, которую мы потеряли [из угля и газа]», сказал Guardian источник в правительстве. «После начала открытой войны с Россией, было понятно, что все наши другие стратегии в энергетической сфере стали бы невозможными».

Около 60% электроэнергии Украины в настоящее время производится 15 стареющими реакторами - сосредоточенными на четырех гигантских АЭС. Девять из них достигнут своего проектного срока службы в ближайшие пять лет, а три из них уже его достигли.

Большинство атомного флота Украины зависит от поставок российским Росатомом обогащенного уранового топлива - и транспортировки радиоактивных отходов для хранения.

«Ядерное топливо – единственная сфера, в которой сотрудничество остается дружественным, конструктивным и успешным, потому что Украина является одним из крупнейших клиентов России», сказал Роман Рукомеда, политолог. «Это вопрос денег».

Но, поскольку страх и ненависть в охваченном войной регионе растут, правительственные источники сообщают, что в долгосрочной перспективе, Украина стремится наладить трехстороннее разграничение в ядерных контрактах на поставку топлива между американской компанией Westinghouse, европейскими компаниями, такими как Areva и Росатом. Это создает свои угрозы безопасности.

Один из ключевых украинских реакторов будет законсервирован в следующем месяце, пока опасения из-за ядерного топлива, которое предоставляет Westinghouse, не будут устранены.

На прошлой неделе реактору мощностью 1000 МВт эпохи Чернобыля на восточноукраинской АЭС отказали в продления срока эксплуатации до тех пор, пока государственная энергетическая компания, Энергоатом, не предоставит службе по ядерному контролю данные Госатомрегулирования Украины об испытаниях топлива Westinghouse, эксплуатации и состоянии ядра реактора впоследствии.

Регулирующие органы перечислили несколько других ограничений безопасности и недостатков, вызванных старением компонентов АЭС, в том числе 33 «отклонения» от действующих норм ядерной и радиационной безопасности.

Война и энергетика, пошатнувшаяся из-за западного сужения возможных вариантов энергетической безопасности, не позволят закрыть станции на длительный строк.

Источники в органах безопасности говорят, что Росатом может остаться крупнейшим партнером Киева, но он, безусловно, потеряет свою монополию в ближайшие годы, а доля Westinghouse в поставках обогащенного уранового топлива будет расти.

В декабре прошлого года, американская фирма подписала меморандум с Украиной, чтобы «существенно увеличить поставки топлива» украинским станциям, хотя детали расплывчатые. Подобный договор был подписан с французской атомной компанией Areva 24 апреля.

Но опасения возмездия России преследовали прошлые планы по переходу на контракты по поставкам или утилизации с Западом, и диверсификация рынка будет медленным процессом.

«Всегда существует угроза, что это может стать политической проблемой, и Россия может остановить свои контракты», сказал один источник. «Американцы предлагают, чтобы их компания Westinghouse заменила Росатом, но они предупредили нас, что производство топлива займет один-два года, так что нам необходим будет по меньшей мере годовой запас в хранилище».

США предоставили технологию, обучение и сотни миллионов долларов, чтобы помочь Украине в диверсификации топлива, по данным из дипломатических телеграмм США от 2009 года, которые были опубликованы Wikileaks.

Westinghouse также пыталась убедить украинское правительство на министерском уровне, купить топливо по меньшей мере для пяти реакторов. Руководители АЭС говорят, что оно будет использоваться в Запорожье в 2017 году.

Но местные жители в тени реактора говорят, что они опасаются последствий увеличения мощности «залатанной» советской АЭС для выработки электроэнергии в 2020-х годах.

«История учит нас, что история ничему нас не учит», сказал Иванович. «Может произойти еще одна катастрофа».