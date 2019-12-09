В Еврокомиссии заявили о единстве позиции относительно встречи лидеров стран "нормандской четверки"

Высокий представитель ЕС надеется, что встреча поможет продвинуться на пути к мирному и устойчивому урегулированию конфликта в Украине.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет о единстве позиции Евросоюза относительно сегодняшней встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом Боррель сказал журналистам перед началом встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

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На вопрос, не считает ли он, что позиция Франции может ослабить позиции Украины на этой встрече, Боррель ответил: "Нет. Почему вы это говорите? Европа в этом деле полностью едина".

По словам представителя ЕС, "мы считаем, что благодаря этой встрече мы можем продолжать работать и продвигаться на пути к мирному и устойчивому урегулированию украинского конфликта, и это один из наибольших приоритетов для Европейского Союза".

Боррель отметил важность разведения сил и средств на линии столкновения на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Ранее Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Россией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине. Президент Франции хочет "придать новый импульс" диалогу с РФ с целью поддержания мира и стабильности в Европе. Также Макрон назвал общим врагом для НАТО терроризм, а не Россию.