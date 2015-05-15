Порошенко: Украина имеет надежных партнеров – ЕС и США

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ, проинформировав об итогах своих переговоров с Государственным секретарем США Джоном Керри и его помощником по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд, а также о результатах встреч с европейскими лидерами, которые состоялись накануне, сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечается в сообщении, глава государства сказал, что Украина остается среди главных вопросов внешнеполитической повестки дня США и отметил дипломатические усилия США в двустороннем диалоге с Россией для обеспечения полного выполнения Минских договоренностей.

«Сегодня не существует альтернативы полному воплощению Минских соглашений, и это четкая, скоординированная позиция с США, а также с нашими партнерами в «нормандской формате» Германией и Францией», - заявил Порошенко.

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Глава государства отметил, что вопрос Крыма также остается среди первоочередных.

«Наши усилия - мои, Правительства, в частности Министерства иностранных дел, парламента приносят свои плоды, и нам удается обеспечить международную солидарность», - резюмировал президент.

Но, подчеркнул глава государства, Украина одновременно должна демонстрировать прогресс как в обеспечении безопасности своих границ, эффективности и боеспособности Вооруженных Сил, так и прогресс в проведении реформ экономики, судебной ветви власти и, ключевое, в преодолении коррупции, подчеркивается в сообщении.