Разумков прокомментировал драку в Раде "слуг народа" из-за Верещук

Председатель Верховной Рады считает, что в сравнении с прошлым парламентом все же произошли положительные изменения.

Председатель Верховной Рады Украины считает, что эмоции не должны приводить к дракам в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Украина» в воскресенье вечером, комментируя недавнюю драку с участием народных депутатов от фракции «Слуга народа» Максима Бужанского и Гео Лероса.

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Разумков отметил, что «эмоции бушуют в ВР, даже во фракции «Слуга народа», однако эмоции должны все же оставаться в пределах и человеческого общения, и в пределах позиции народных депутатов».

По его словам, народные депутаты, принимавшие участие в этом «не совсем демократическом общении», с этим соглашаются.

«Надо сохранять лицо парламента, чтобы он оставался образцом, на который хотелось бы равняться», - сказал Разумков, отметив, что плохо, когда такие вещи происходят.

«И защищать я не буду ни коллег, ни себя. Но, если мы будем сравнивать с тем, что ранее происходило в Верховной Раде, то я думаю, что все же изменения есть, и они положительные», - подытожил спикер.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в сессионном зале Верховной Рады произошла драка между депутатами от «Слуги народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом из-за коллеги по фракции Ирины Верещук.

В этот же день Верещук сообщила в комментарии журналистам, что «тронута и поражена мужчинами из фракции «Слуга народа», которые не станут терпеть, когда над женщиной кто-то таким образом пытается возвыситься».

По ее словам, во время переписки во внутреннем чате фракции Лерос в грубой форме ответил ей, употребляя нецензурную лексику.

Она, в свою очередь, попросила Лероса извиниться, поскольку эту переписку видели другие члены фракции и руководство фракции.

При этом Верещук не сообщила, какие именно вопросы обсуждали во время переписки, а только отметила: «Часто разные вопросы обсуждаем и законопроекты, и то, кто как себя ведет на ток-шоу...»

Верещук отметила, что коллеги по фракции, в том числе Бужанский, поддержали ее, Бужанский попросил Лероса извиниться, но тот отказался.

При этом она отметила, что депутаты не дрались, хотя и не присутствовала во время их разговора.

Отвечая на реплику журналиста, если они не дрались, то почему председатель ВР Разумков просил их не драться, Верещук ответила: «Не знаю. Так оно, наверное, выглядело, а на самом деле это просто коллеги разговаривали».

В то же время она добавила, что Лерос выражался нецензурно не только во время общения с ней, но и с другими коллегами по фракции. Поэтому теперь хочет, чтобы Лерос публично извинился, поскольку ситуация вышла наружу.