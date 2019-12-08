Полиция назвала число участников акций на Майдане и возле Офиса президента

Сейчас под Офисом президента продолжается акция «Высадка на Банковой». На данный момент в ней принимают участие около 2000 человек.

В сегодняшней акции "Красные линии" на столичном Майдане Независимости приняли участие около 8000 граждан.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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Отмечается, что во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: только на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство.

Сейчас под Офисом президента продолжается акция «Высадка на Банковой». На данный момент в ней принимают участие около 2000 человек.

«Полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС продолжают нести службу. В целом в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей. Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, свою акцию «Высадка на Банковой» ее организаторы приурочили к саммиту «нормандской четверки», которая состоится в понедельник, 9 декабря. Они заявили о намерении находиться возле Офиса президента как минимум до объявления результатов саммита. Таким образом они хотят предупредить украинскую власть о недопустимости капитулянтских решений в рамках «нормандского саммита».

9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.