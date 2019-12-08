Перед Офисом президента продолжают устанавливать палатки (фото)

Площадь заполнена людьми, которые обустраиваются там на ночь.

Участники акции «Высадка на Банковой» продолжают устанавливать палатки перед зданием Офиса президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, площадь заполнена людьми, которые обустраиваются там на ночь. Также появилось еще несколько нежилых палаток.

Кроме того, представители «Национального корпуса» монтируют довольно большую конструкцию почти на всю ширину улицы между Домом с химерами и зданием Офиса президента. Они утверждают, что это будет палатка. А возле Дома с химерами устанавливают сцену.

Со стороны улиц Лютеранской и Институтской дежурят много правоохранителей - около сотни с каждой стороны, однако они не препятствуют свободному передвижению людей.

Как сообщал УНИАН, свою акцию «Высадка на Банковой» ее организаторы приурочили к саммиту «нормандской четверки», который состоится в понедельник, 9 декабря. Они заявили о намерении находиться у Офиса президента как минимум до объявления результатов саммита. Таким образом они хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках «нормандского саммита».

9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.