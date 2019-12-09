"Цивилизованно расстаться не удалось": эксперт назвал главную причину провала СНГ

Основной причиной провала стала агрессия России против Грузии, Молдовы, Украины.

СНГ не выполнил свою самую главную задачу – безболезненно разойтись бывшим советский республикам.

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Об этом в интервью «Сегодня» заявил заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

«СНГ – это проект, который был призван помочь независимым государствам, выросшим на обломках СССР, безболезненно разойтись. Как было модно говорить в 1990-е, это был инструмент для цивилизованного развода. Когда СССР распадался, процесс был тяжелым со всех точек зрения – особенно с экономической, для связей между гражданами. Поэтому и был создан инструмент для плавного перехода в новые реалии сосуществования независимых государств. Это его изначальная функция. Но агрессия России против Грузии, Молдовы, Украины показали, что цивилизованно расстаться не удалось. Поэтому можно констатировать, что СНГ не выполнил свою самую главную задачу, как проект он провалился», – сказал Солодкий.