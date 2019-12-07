Президент во время переговоров в Париже не допустит сдачи национальных интересов или капитуляции – секретарь СНБО

Алексей Данилов подчеркнул, что вопрос Крыма не снимается с повестки дня.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в «нормандском формате» не допустит сдачи национальных интересов или капитуляции.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил после закрытого заседания СНБО под председательством президента, сообщили в пресс-службе СНБО.

Данилов сообщил, что на заседании было единогласно принято решение по трем вопросам. По словам Данилова, СНБО по поручению президента разработал несколько сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и сегодня был принят один из них, который «будет воплощаться в жизнь как основной».

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В этом контексте секретарь СНБО отметил, что для украинской власти ключевыми вопросами являются, в частности, возвращение пленников, которые находятся в плену в РФ, в Крыму, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей; прекращение огня; возвращение российско-украинской границы под контроль Украины, а затем - вопрос выборов.

«У нас есть большое желание, чтобы эти выборы прошли на всей территории Украины», - сказал Данилов.

При этом он добавил, что хотел бы, чтобы выборы состоялись и в Крыму, вместе с тем выразив сожаление, что пока это невозможно.

«Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня. Этот вопрос для нас также является ключевым, - подчеркнул он. - Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать», - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, второй вопрос, который рассматривался на заседании, - создание системы территориальной обороны. Ответственным за его выполнение назначен первый заместитель секретаря СНБО генерал-полковник Михаил Коваль. До 31 декабря 2020 года, сказал Данилов, должны быть завершены все учредительные организационно-правовые вопросы, отметив, что к этому процессу «приобщаются добровольцы, которые желают, и те, кто вернулся с фронта».

Третий вопрос, который был вынесен на рассмотрение членов СНБО - вопрос кибербезопасности, сообщил секретарь СНБО, добавив, что «мы ежедневно испытываем атаки с определенных территорий на наше киберпространство».

Отвечая на вопрос журналистов, Данилов отметил, что власть готова к любому развитию событий в контексте переговоров в «нормандском формате».

«Если мы договоримся; если мы договоримся частично; если мы не договоримся», - уточнил он.

«Все органы государственной власти, Вооруженные силы, специальные службы готовы к любому сценарию». События будут развиваться в зависимости от того, каким образом будут проведены переговоры 9 декабря и какие будут достигнуты условия», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он выразил надежду, что переговоры, в которых со стороны Украины будет участвовать «мощная команда» специалистов, будут успешными для Украины.

При этом Данилов отметил, что «никакой сдачи национальных интересов, никакой капитуляции» президент Украины не допустит.

Как сообщал УНИАН, встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.