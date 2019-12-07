Призыв выйти на Майдан перед "нормандским саммитом" разъединяет Украину - Кравчук

Леонид Кравчук отметил, что когда лидеры других государств едут на переговоры, люди не выступают против, а наоборот их поддерживают.

Первый президент Украины Леонид Кравчук не поддерживает представителей фракций "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина", которые призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря - накануне встречи лидеров нормандской четверки в Париже.

Об этом он сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера, передает НВ.

"Если вы хотите помочь процессу - то против кого этот протест? … Если вы хотите объединиться, то пишите документы, объединяющие. А вы пишете документы, которые разъединяют, и говорите, что украинский народ хочет выразить свою волю", - сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что когда канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрона едут на переговоры, люди не выступают против, а наоборот их поддерживают.

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"Есть президент, ему поручено, избранный народом, он подписывает. Если он приедет и предаст, тогда вы выходите, я сам проголосую против, чтобы его от власти отстранить", - добавил экс-президент.

Со своей стороны, лидер фракции Голос Святослав Вакарчук, который был одним из подписантов документа с призывом выйти на акцию 8 декабря подчеркнул, что считает выход на Майдан "выявлением гражданской позиции". По его мнению, эта акция наоборот может стать поддержкой для Зеленского.

Напомним, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.