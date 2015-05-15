Андрухович предрекает России распад в случае свержения Путина

«Ситуация, когда падение режима Путина может за собой необратимо потянуть распад российской государственности в ее сегодняшнем виде, вероятность этого достаточно велика», – сказал писатель в интервью Радио Свобода.

По его словам, ситуация с аннексированным Крымом и частью оккупированного Донбасса не изменится, «если в Кремле остается Путин».

Читайте такжеАндрухович: "Мы осознали свою первичность - не общество для власти, а власть для нас"«Если он и дальше является президентом России, нам туда не вернуться», – добавил Андрухович.

Ранее российский депутат-оппозиционер Лев Шлосберг в интервью Апострофу заявил, что выступает против смены власти в РФ революционным путем, поскольку в России это всегда кровь.

"Я категорический противник революции в России. Извините, повесят всех. Расстреляют всех. Взорвут все. Никакая цивилизованная революция в РФ невозможна. В России революция - это кровь",- сказал он.