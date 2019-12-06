Житель Луганщины дозвонился в Верховную Раду - Разумков прокомментировал (фото, видео)

Инцидент произошел сразу после выступления в Раде министра финансов Оксаны Маркаровой.

Во время заседания Верховной Рады 6 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков сделал замечание депутатам из-за их поведения в сессионном зале.

"Звонят из регионов и говорят, что безобразие происходит, когда выступает министр, а народные депутаты ходят и, мягко говоря, ведут себя не как государственные деятели", — сказал спикер, слова которого передают "Новости Донбасса".

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Разумков отметил, что не шутит. "Сейчас написали мне, что из Луганской области позвонил человек. Попросил, чтобы глава Верховной Рады обратился к народным депутатам — чтобы они по-другому относились к своим коллегам из министерств", — добавил он.

Инцидент произошел сразу после выступления в Раде министра финансов Оксаны Маркаровой.

По телетрансляции видно, что во время ее речи многие депутаты не находились на своих местах, а ходили по залу, стояли в проходе и у правительственной ложи.