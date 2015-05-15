Систему 112 можно запустить уже через полгода - депутат

10:57, 15 мая 2015
Политика
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Если есть политическая воля Министра внутренних дел и руководителя правительства, систему 112 можно запустить за полгода.

Віктор Балога / УНІАН

"Все готово, единственное, что нужно – объявить тендеры". Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он отметил, что вся нормативная база и сметно-проектная документация была подготовлена еще при его руководстве МЧС. А если там нужно что-то изменить, то это незначительные нюансы с поправкой на нынешнюю ситуацию.

«И скажу вам, что сейчас запустить систему " 112 " будет гораздо проще, чем 3 года назад, потому что сейчас МВД и ГСЧС – это одна структура», - подчеркнул Виктор Балога.

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