Систему 112 можно запустить уже через полгода - депутат

"Все готово, единственное, что нужно – объявить тендеры". Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он отметил, что вся нормативная база и сметно-проектная документация была подготовлена еще при его руководстве МЧС. А если там нужно что-то изменить, то это незначительные нюансы с поправкой на нынешнюю ситуацию.

«И скажу вам, что сейчас запустить систему " 112 " будет гораздо проще, чем 3 года назад, потому что сейчас МВД и ГСЧС – это одна структура», - подчеркнул Виктор Балога.