Порошенко: Браво "Днепр"!
00:31, 15 мая 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил футбольный клуб "Днепр" с победой и выходом в финал Лиги Европы.
REUTERS
Об этом глава государства написал в Twitter.
"Браво, ФК "Днепр"! Поздравляю с победой и выходом в финал Лиги Европы!", - написал он.
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Браво, ФК "Дніпро"! Вітаю з перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи! Слава Україні! pic.twitter.com/HOkIzVN1M0
— Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2015
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