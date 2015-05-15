Порошенко: Браво "Днепр"!

00:31, 15 мая 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил футбольный клуб "Днепр" с победой и выходом в финал Лиги Европы.

REUTERS

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Браво, ФК "Днепр"! Поздравляю с победой и выходом в финал Лиги Европы!", - написал он.

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