Порошенко: Браво "Днепр"!

Президент Украины Петр Порошенко поздравил футбольный клуб "Днепр" с победой и выходом в финал Лиги Европы.

Об этом глава государства написал в Twitter. "Браво, ФК "Днепр"! Поздравляю с победой и выходом в финал Лиги Европы!", - написал он. Читайте такжеМаркевич посвятил победу "Днепра" бойцам АТО Браво, ФК "Дніпро"! Вітаю з перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи! Слава Україні! pic.twitter.com/HOkIzVN1M0 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2015

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