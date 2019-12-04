Вину признал: украинского экс-министра Рудьковского судят в Москве за нападение на посольство РФ
Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-народный депутат Николай Рудьковский в российском суде признал свою вину в нападении на посольство РФ в Киеве.
Такое заявление Рудьковский сделал в Московском городском суде, который начал рассматривать дело по существу, сообщает ТАСС.
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Отмечается, что после оглашения прокурором обвинительного заключения Рудьковский полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.
Рудьковскому инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.360 УК РФ – участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное с целью осложнения международных отношений.
Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76.
На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье «теракт».
В тот же день возле российской дипмиссии в Киеве состоялись массовые беспорядки.
6 февраля 2017 года в связи с этим относительно событий 2014 года российским следствием заочно предъявлено обвинение активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины, экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому. В сентябре 2018 года Рудьковского задержали в России и поместили под стражу.