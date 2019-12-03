"Поставили на паузу": Арахамия о работе над законопроектом об императивном мандате

В сентябре Арахамия прогнозировал, что через две недели может быть готов концепт законопроекта об императивном мандате.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что работа над законопроектом об императивном мандате поставлена «на паузу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Так, на вопрос, какая судьба этого законопроекта, Арахамия ответил: «Непонятна судьба, честно говоря. Эта рабочая группа, которая была создана, - они разработали базовые условия... Они были разосланы. Люди потом говорят: «Мы не поддерживаем их». Затем началось у нас много вопросов с исключением из фракции и т.д. - это несколько напугало депутатов. И поэтому мы сейчас просто это приостановили, на паузе держим, и у нас сейчас есть очень большая повестка законопроектов к Новому году, которую нужно принять».

Читайте также"Не врать, не позорить": в "Слуге народа" готовят этический кодекс депутата

Учитывая это, добавил он, работа по законопроекту об императивном мандате не происходит.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозировал, что через две недели может быть готов концепт законопроекта об императивном мандате. По его словам, законопроект будет предусматривать право фракции лишать мандата депутата, который обещал выполнять программы партии и фракции, а потом к его работе были системные замечания.