Кихтенко выступил против создания Приазовской области

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Кихтенко, отвечая на вопрос журналистов, сообщает 0629.

По его словам, если будет создана Приазовская область, то произойдет отказ от Донецкой области, что является невозможным.

Читайте такжеКихтенко: вместо демилитаризации следует усилить оборону ШирокиноКроме того, Кихтенко уверен, что для того, чтобы что-то создавать, нужно все хорошо обдумать.

"Посмотрите, если в селах нет школьников, то школы приходится объединять, а в итоге возникает другая проблема — это подвоз детей с этих сел в одну единственную школу", - привел он пример.

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