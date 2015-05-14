Кихтенко выступил против создания Приазовской области
11:44, 14 мая 2015Политика
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Создание Приазовской области невозможно в военное время.
Кихтенко выступил против переформатирования Донецкой области / Фото УНИАН
Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Кихтенко, отвечая на вопрос журналистов, сообщает 0629.
По его словам, если будет создана Приазовская область, то произойдет отказ от Донецкой области, что является невозможным.
Читайте такжеКихтенко: вместо демилитаризации следует усилить оборону ШирокиноКроме того, Кихтенко уверен, что для того, чтобы что-то создавать, нужно все хорошо обдумать.
"Посмотрите, если в селах нет школьников, то школы приходится объединять, а в итоге возникает другая проблема — это подвоз детей с этих сел в одну единственную школу", - привел он пример.
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