Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о деятельности ГБР (онлайн)

Также сегодня планируется прекратить полномочия двух депутатов.

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта о внесении изменений в закон «О Государственном бюро расследований» относительно усовершенствования деятельности ГБР. Читайте такжеРазумков рассказал, когда появится сенсорная кнопка для предотвращения "кнопкодавства" Как передает корреспондент УНИАН, также планируется досрочно прекратить полномочия двух народных депутатов — Александра Кубракова (фракция «Слуга народа») и Николая Кучера (группа «За будущее»). Кроме того, парламент должен назначить члена Высшего совета правосудия. Среди прочего повесткой дня предусмотрено принесение присяги народным депутатом Украины. В первом чтении планируется рассмотреть законопроект, направленный на приведение ряда законодательных актов в соответствие с принятыми ранее изменениями в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов. Депутаты также рассмотрят ряд экономических законопроектов.

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