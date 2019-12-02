Завтра Рада продолжит рассмотрение законопроекта о ГБР - Разумков

При этом спикер призвал депутатов не злоупотреблять в своей работе перерывами.

Завтра, 2 декабря, Верховная Рада Украины продолжит рассматривать во втором чтении законопроект, касающийся работы Государственного бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время Согласительного совета.

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Он напомнил, что на прошлой пленарной неделе парламент не успел завершить рассмотрение этого вопроса.

"Я понимаю, что политические позиции важны, но мне хотелось бы все же обратиться ко всем политическим партиям и группам ... чтобы не злоупотреблять такими практиками, как перерыв, как "разное", - подчеркнул спикер.

Так, отметил Разумков, этот законопроект будет рассматриваемой завтра первым вопросом.

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября Генеральная прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в Государственное бюро расследований. Парламент 15 ноября, несмотря на требования потерпевших по делам Майдана, их адвокатов и общественности, не внес изменения в закон о ГБР, которыми предусмотрено, что следователи из ГПУ, полиции, Службы безопасности, а также прокуроры Генпрокуратуры, которые расследовали эти дела, смогли бы вне конкурса перейти в соответствующее подразделение ГБР.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская заявила, что из-за непринятия этих изменений с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено, минимум, до 3 декабря. 22 ноября Закревская сообщила, что начала голодовку с требованием принять соответствующие изменения.

27 ноября в профильном комитете согласовали изменения к поправке к законопроекту о ГБР о переходе следователей по делам Майдана в Бюро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3 декабря первым вопросом на повестке дня в Верховной Раде будут изменения в закон о ГБР.