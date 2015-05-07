СМИ: Молдова переманивает Саакашвили

Как заявил в четверг премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич, этот вопрос обсуждался в среду на встрече с президентом Украины Петром Порошенко и самим Саакашвили, который является его советником, пишет ТАСС.

"Саакашвили и его команда имеют хороший опыт реформ", - считает Габурич. Он проинформировал, что вскоре они приедут в Кишинев, чтобы оказать молдовским властям экспертную помощь в вопросах борьбы с коррупцией, которая, по словам премьера, "проникла во все сферы в государстве".

Читайте такжеСаакашвили объяснил, почему не пошел в Антикоррупционное бюроГабурич считает, что, несмотря на все попытки молдовских властей побороть взяточничество, "действенных шагов в этой области до сих пор не предпринималось".

Напомним, в феврале президент Украины указом создал Консультативный международный совет реформ и назначил его председателем Михаила Саакашвили.