Разумков: если кто-то надеется на потерю Украиной каких-то территорий, то это лишь чьи-то мечты

Председатель ВР заявил, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, в Украине есть украинский народ.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что если кто-то надеется, что у Украины будут «отваливаться» какие-то территории, то это лишь чьи-то «мечты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Говоря о заявлении спикера Государственной думы Российской Федерации, прозвучавшее в выходные, Разумков отметил, что оно не может остаться без реакции украинского парламента.

«В Украине нет ни малых, ни средних, ни великих народов, в Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, да, он может говорить на разных языках, но это единый народ, это единое государство», - подчеркнул спикер.

Он отметил: «Я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут «отваливаться», «отходить», «теряться» какие-то территории, то это лишь мечты. И мы, как государство, как Верховная Рада, будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут объединять».

Разумков добавил, что это не простой путь и сегодня все слои населения и все органы власти должны сконцентрироваться именно на этом.