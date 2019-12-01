Встреча Зеленского и Путина: в Кремле рассказали о подготовке к переговорам

Песков отметил, что встреча может поспособствовать нахождению "развязок" в ключевых проблемных вопросах.

Формат встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского станет известен ближе к дате саммита «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).

Читайте такжеЗеркаль: Зеленский хочет мира с РФ и будет демонстрировать это на "нормандской" встречеОб этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», сообщает «ТАСС».

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка, об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече», - сказал он.

Песков также отметил, что встреча может поспособствовать нахождению «развязок» в ключевых проблемных вопросах. «Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.

Ранее Песков заявил, что Зеленский и Путин во время встречи могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.