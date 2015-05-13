Die Zeit: Война Путина, завещание Немцова

Об этом пишет Карстен Лютер в статье «Война Путина, завещание Немцова», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

За день до его убийства в Москве российский оппозиционный политик Борис Немцов говорил со своим близким соратником Ольгой Шориной о проекте: он хотел доказать документами участие России в войне в Украине, поддержку сепаратистских формирований и особенно отправку российских солдат регулярной армии. Опасаясь прослушки, Немцов поспешно написал на листе: «Некоторые десантники из Иваново связались со мной. 17 были убиты, они не получили свои деньги, но сейчас они боятся говорить». Так рассказывает Шорина. На следующий день, 27 февраля, недалеко от Кремля Немцов был застрелен по дороге домой.

В ночь на 28 февраля следователи обыскали квартиру оппозиционера, забрали компьютеры, жесткие диски, адресные книги и записи. Отчет, который планировал Немцов, был там.

Некоторые из материалов, которые собрал Немцов, сотрудники и сторонники смогли восстановить в последние недели. Его соратники, оппозиционные активисты и журналисты продолжили его работу и во вторник представили его отчет на 64 страницах - он носит простое название: «Путин. Война».

«Стена страха»

Илья Яшин, друг и молодой коллега, который в последний раз встречался с Немцовым за два дня до его смерти, организовал команду, которая проводила поиски. Он возглавляет московское отделение основанной Немцовым партии РПР-ПАРНАС. По словам Яшина, им удалось возобновить все контакты, которые установил убитый. Показания, собранные при этом, очень конкретны и подтверждают действия России в Украине. Но уже изначально было ясно: открыто, с именами, свои истории информаторы не расскажут. Яшин, который также говорил с семьями солдат в Иваново, сообщил о «стене страха» - после смерти Немцова она стала еще выше.

Здесь, по-видимому, также замешаны деньги. Родные по крайней мере 150 солдат, которые были убиты только в борьбе за восточноукраинский Илловайск в августе 2014 года, согласно докладу, получили около 50 000 евро в качестве возмещения ущерба - при условии, чтобы они не будут говорить о смерти мужей публично. Родственники по крайней мере 70 солдат, которые, согласно расследованию, были убиты в боях за Дебальцево в феврале этого года, таких выплат не получали. В большинстве случаев они были вынуждены формально уйти из армии, прежде чем они якобы добровольно отправлялись на боевое задание.

По оценкам экономиста Сергея Алексашенко, который также работал над докладом, до сих пор из государственного бюджета Россия потратила 920 млн евро на войну в Украине, включая аннексию Крыма. Около 1,4 млрд региональные власти потратили на беженцев из соседней страны с июля 2004 года.

Победы благодаря российским войскам

Отчет не рассказывает ничего такого, что не было бы уже известно: Большая часть материала – из публично доступных источников, таких как СМИ, подтвержденных опросами "ключевых свидетелей", как сказал Яшин на презентации. Тем не менее, информация, которую там собрал Немцов и после его смерти активисты и журналисты, складывается в единую картину, которая вновь четко показывает ответственность России за войну в Украине. «Все решающие военные победы» против украинской армии, подытожил Яшин, были «обеспечены регулярными российскими войсками».

Кремль неоднократно категорически отрицал обвинения в том, что с помощью оружия, бойцов и денег, он сначала якобы превратил народное восстание сепаратистов в реальный конфликт, и продолжает его поддерживать.

Тем не менее, постепенно это было выявлено еще до отчета Немцова: трупы российских солдат, погибших в Украине, были анонимно похоронены на родине, возрастал гнев родственников и внимание общественности. Раненые россияне сообщали, что они воевали на востоке соседней страны. Журналисты во многих местах наблюдали военные конвои, которые были отправлены через границу в Украину. Руководители и стратеги самопровозглашенных республик Донецка и Луганска открыто говорили о помощи из России. Украинская армия арестовала российских десантников.

«Давайте вместе закончим эту войну»

«Путина необходимо остановить», пишет Немцов в докладе. «И это может сделать только российский народ. Давайте вместе закончим эту войну». Он считал, что только давление изнутри способно заставить президента Владимира Путина изменить свою политику.

Возможно, это правильный путь: открыть глаза российскому населению и разоблачить ложь Кремля. Это было желание Немцова. Но и более ранние отчеты, которые он составил, самый важный, разумеется, о коррупции в ходе подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи, не имели желаемого эффекта. Они не появились в российских государственных СМИ, печатные копии были частично конфискованы, сайты подверглись атакам хакеров, повсеместная пропаганда сделала все остальное - опросы показывают, что это значит: мало кто из россиян слышал об этих разоблачениях.

В дополнение к онлайн-версии, доступны 3000 экземпляров этого доклада, для большего тиража активисты будут собирать деньги. Но даже если финансирование будет: вероятно, не стоит рассчитывать, что их усилия окажут огромное влияние.