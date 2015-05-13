Депутат Рады считает свой народ "советским" (видео)

Об этом он сказал во время выступления, критикуя финансовую политику власти.

"Восторженно кредитуясь в МВФ, власть не задумывается, каким образом весь советский народ будет отдавать эти кредиты", - заявил Колесников.

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