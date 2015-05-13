Депутат Рады считает свой народ "советским" (видео)
13:14, 13 мая 2015Политика
2774 0
Народный депутат от Оппозиционного блока Дмитрий Колесников во время своего выступления в парламенте назвал украинцев "советским народом".
Нардеп от ОП до сих пор живет во времена СССР
Об этом он сказал во время выступления, критикуя финансовую политику власти.
"Восторженно кредитуясь в МВФ, власть не задумывается, каким образом весь советский народ будет отдавать эти кредиты", - заявил Колесников.
Читайте такжеВ Раде снова подрались депутаты (фото, видео)Напомним, в прошлом году один из организаторов голосования за "диктаторские законы" Владимир Олейник оговорился перед камерой, заявив, что законопроект правящей фракции поддержат, если хватит денег (вместо хватит голосов).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter