Зеленский и Меркель провели седьмой за последние месяцы телефонный разговор

Посол Украины в Германии подчеркнул, что в Украине очень высоко ценят поддержку немецких друзей.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели седьмой за последние месяцы телефонный разговор.

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.

"Состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Это уже седьмая по счету беседа двух лидеров за последние месяцы. В Украине очень высоко ценят поддержку наших немецких друзей!", - написал дипломат.

Как сообщал УНИАН, в предыдущий раз, 31 октября, Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии подготовку ко встрече в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия). Также президент Украины проинформировал Ангелу Меркель о безопасностной ситуации на Донбассе.