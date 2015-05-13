Путин и боевики должны сотрудничать с властью Украины для урегулирования ситуации на Донбассе - Керри
Государственный секретарь США Джон Керри отмечает, что президент РФ Владимир Путин и поддерживаемые Россией сепаратисты должны сотрудничать с властью Украины для урегулирования ситуации на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Керри сказал журналистам перед открытием заседания министров иностранных дел стран-членов Организации североатлантического договора (НАТО) в турецком Белеке.
"Мы очень надеемся, что президент Путин, Россия, сепаратисты соберутся вместе для сотрудничества с правительством Украины для того, чтобы полностью внедрить Минские соглашения и достичь прогресса", - подчеркнул Керри.
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Напомним, ранее Керри подчеркнул, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны быть беспрепятственно допущены для наблюдения за ситуацией во всех районах Донбасса, которые поражены конфликтом, в том числе в Широкино.