СМИ: в Берлине Меркель будет спрашивать Порошенко о проведении реформ

Также стороны обсудят актуальную ситуацию на Донбассе, экономическую, финансовую ситуацию в Украине, сообщили в ведомстве канцлера Ангелы Меркель, передает DW.DE.

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Как предполагает эксперт фонда "Наука и политика" Штеффен Галлинг, визит Петра Порошенко должно предотвратить впечатление, что Германия ведет с Россией переговоры об Украине вместо того, чтобы делать это вместе с Украиной. Во время встречи канцлер, вероятно, расскажет украинскому президенту о содержании своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Что же касается тем переговоров, бывший посол Германии в Украине Дитмар Штюдеман не исключает, что Ангела Меркель будет задавать Петру Порошенко "очень критические вопросы" о реализации реформ в Украине. "Порой возникает впечатление, что концентрация украинского руководства на фактической войне на востоке Украины приводит к тому, что тема реформ, которая срочно должна быть проработана, отодвигается на второй план", - констатирует дипломат.

Речь идет прежде всего о независимой судебной системе, преодолении коррупции, экономических и финансовых реформах напоминает он. "У нас сложилось впечатление, что олигархи все еще играют решающую роль в политическом ландшафте (Украины - Ред.). Этому необходимо положить конец... Недопустимо тянуть время или терять его из-за внутриполитических споров в Киеве", - критикует он.

В свою очередь украинский президент на переговорах с немецким канцлером планирует поднять вопрос введения на Донбасс миротворцев под эгидой Совета Безопасности ООН. По словам Петра Порошенко, это является для него средством выполнения минских договоренностей. В Берлине инициативу Киева воспринимают скептически, ссылаясь на то, что ее не поддержит Россия, которая имеет право вето в Совбезе ООН.

Немецкие эксперты тоже не прогнозируют успеха. "Миротворческая миссия будет возможна только тогда, когда есть стабильное прекращение огня. В конце концов, речь идет о миссии удержания мира, а не его установления с помощью военной силы. А это предполагает, что все стороны конфликта согласятся на такую миссию. Иначе миссии такого типа обречены на провал", - объясняет Штеффен Галлинг.

Однако эксперт не исключает, что Россия одобрит миротворческую миссию для Донбасса позже, например, когда решит, что достигла своих целей в Украине, и будет готова таким образом "заморозить" конфликт.

Дитмар Штюдеман считает миротворческую миссию целесообразной при условии восстановления четкого контроля над украино-российской границей, а также при условии, что Россия "будет участвовать в разрешении конфликта", чего сейчас не наблюдается.