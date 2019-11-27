Кремль на "нормандской встрече" хочет подбить Зеленского к прямым переговорам с боевиками
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что в рамках Минских договоренностей украинская сторона должна провести прямые переговоры с боевиками «Л/ДНР».
Об этом Лавров заявил во время выступления перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Кыргызстана.
Читайте такжеХочу четкого понимания, когда и как остановить войну на Донбассе – Зеленский
«Я думаю, там (на нормандском саммите – УНИАН) президент Зеленский должен будет очень подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению Минских соглашений. Поскольку им альтернативы нет. Об этом говорят все наши партнеры, в частности Евросоюз и США», – сказал глава российского МИД.
Лавров также убежден, что украинское руководство должно провести прямые переговоры с пророссийскими террористами ОРДЛО.
«Минские соглашения предусматривают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это зависит, прежде всего, от всех этих сторон, непосредственно конфликтующих на востоке Украины», – добавил Лавров, в очередной раз назвав российско-украинскую войну «внутриполитическим конфликтом Украины».
Лавров напомнил, что украинская сторона уже отказывалась от таких переговоров.
Как сообщал УНИАН, в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы в процессе реализации Минских соглашений и ожидают значимых шагов" от России на саммите "нормандской четверки".