Шкиряк рассказал о потраченных деньгах на эвакуацию украинцев из Непала
Государственная службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на эвакуацию украинцев из Непала потратила 128 тыс. 105 грн из выделенных Кабмином 280 тыс. грн.
Об этом сообщил подавший в отставку с должности исполняющего обязанности председателя ГСЧС Зорян Шкиряк. "Остатки неиспользованных средств в сумме 152 тыс. 545 грн находятся на регистрационных счетах в Госказначействе", - уточнил Зорян Шкиряк.
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"Что касается использования бюджетных средств во время этого процесса (эвакуации граждан Украины из Непала) на сегодняшний день информация следующая: ГСЧС в пределах своей компетенции в период с 29 апреля по 7 мая 2015 года организовано выполнение мероприятий по эвакуации граждан Украины из Непала", - отметил он.
По словам Зоряна Шкиряка, с целью обеспечения эвакуации ГСЧС привлекалось 64 человека личного состава и 18 единиц техники.
Как сообщал УНИАН, для эвакуации граждан Украины из Непала Кабинет министров выделил в общей сложности 7,4 млн грн. В частности, Министерству иностранных дел выделили 360 тыс. грн, Министерству обороны – 6,75 млн грн, МВД, курирующему ГСЧС – 280,6 тыс. грн.