Шкиряк рассказал о потраченных деньгах на эвакуацию украинцев из Непала

Об этом сообщил подавший в отставку с должности исполняющего обязанности председателя ГСЧС Зорян Шкиряк. "Остатки неиспользованных средств в сумме 152 тыс. 545 грн находятся на регистрационных счетах в Госказначействе", - уточнил Зорян Шкиряк.

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"Что касается использования бюджетных средств во время этого процесса (эвакуации граждан Украины из Непала) на сегодняшний день информация следующая: ГСЧС в пределах своей компетенции в период с 29 апреля по 7 мая 2015 года организовано выполнение мероприятий по эвакуации граждан Украины из Непала", - отметил он.

По словам Зоряна Шкиряка, с целью обеспечения эвакуации ГСЧС привлекалось 64 человека личного состава и 18 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, для эвакуации граждан Украины из Непала Кабинет министров выделил в общей сложности 7,4 млн грн. В частности, Министерству иностранных дел выделили 360 тыс. грн, Министерству обороны – 6,75 млн грн, МВД, курирующему ГСЧС – 280,6 тыс. грн.