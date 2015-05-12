Шкиряк уверяет, что летал в Непал за свой счет и потратил около 25 тысяч гривень

Зорян Шкиряк, который подал в отставку с должности и.о. председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, заявил, что летал в Непал за свой счет и потратил около 25 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

На вопрос, сколько средств он потратил за время спецоперации по эвакуации украинцев из Непала, Шкиряк ответил: «Сейчас трудно сказать, но несколько раз мне пополняли платежную карточку, и очень значительные средства были потрачены на телефонную связь, в целом это около 25 тыс. грн».

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Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. Стихия полностью разрушила 191 тыс. домов, еще 175 тыс. домов повреждены. Количество жертв землетрясения в Непале составляет почти 7,7 тыс. человек, 16 тыс. 390 пострадавших получили ранения.

30 апреля для эвакуации украинцев из Непала вылетел самолет Ил-76 Министерства обороны. Он совершил посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали из Украины. Самолет смог забрать украинцев из столицы Непала - города Катманду - лишь 5 мая.

7 мая около 4.00 в международный аэропорт «Борисполь» на самолете Ил-76 прибыли 75 украинцев и 11 иностранцев, эвакуированных из Непала.