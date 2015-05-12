The Times: Доклад "Путин.Война" может подействовать на россиян, так как написан в России

Эта публикация очень смелая, поскольку ценой вызова новому авторитаризму России может стать жизнь. Это доказало убийство оппозиционера.

Об этом сегодня пишет издание The Times в редакционной статье, отмечая, что публикация доклада не означает, что его прочтут все россияне. Наоборот, скорее всего, ее проигнорируют. Победа пропагандистской машины Владимира Путина насколько велика, что другим странам приходится бороться против нее. И публикация доклада, которая стоила Немцову его жизни, очень хороший момент, чтобы начать наконец эту борьбу, пишет ZN.UA.

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Издание отмечает, что российского оппозиционера застрелили возле Кремля после того, как он публично рассказал о своем последнем расследовании. Он объяснил, что собирает доказательства, которые бы подтвердили, что солдаты России тайно воюют на Востоке Украины. Позже выяснилось, что его доказательства базируются на рассказах родителей 17 российских десантников, которые погибли на войне в Донбассе, но в Кремле их называют "добровольцами". На самом же деле официальная позиция Москвы разошлась по швам уже давно.

Издание напоминает о многочисленных отчетах разведки и экспертных организаций, которые собрали доказательства об участии в боях российской бронетехники и солдат. Именно благодаря военным России террористы на Донбассе избежали окончательного проигрыша в войне и даже смогли захватить новые населенные пункты.

Согласно одному из отчетов, 31 российский танк пересек границу только за один день в феврале. А в Royal United Services Institute отмечают, что с начала года в Украине находится 9 тысяч солдат Вооруженных сил РФ. В прошлом же месяце в Вашингтоне заметили расположение 12 батальонов российской армии на границе с Украиной.

Отличие доклада Немцова от всех ранее опубликованных заключается в том, что он российский. Российские читатели пренебрегают западными источниками, однако доказательства, собранные отечественными оппозиционерами могут привлечь их внимание.

Солдатам, которые возвращаются с войны против Украины, затыкают рты деньгами и угрозами, чтобы их рассказы не навредили официальной пропаганде Путина о том, что никаких российских войск в Донбассе нет. Поэтому храбрые признания родителей могут оказаться очень мощными.

Немцов помнил со времен работы в правительстве и войн в Чечне, протесты солдатских матерей могут значительно лучше обуздать российскую агрессию, чем обеспокоенности Запада. После смерти оппозиционера в Кремле заявили, что он не представлял никакой угрозы для правящего режима. И это правда, что в последнее время его вытеснили из политики на пространство "самиздата". Однако издание замечает, что Немцов был довольно упрямым. Он готовил антикоррупционные отчеты и пытался говорить о злоупотреблениях властью в Кремле.

Когда Немцова убили, существовало опасение, что его доклад относительно Украины будет уничтожен. Но его друзья и соратники смогли его завершить и напечатать три тысячи экземпляров.

"Такой небольшой тираж вряд ли навредит рейтингу президента в России. Но сигнал для внешнего мира должен быть четким: до тех пор, пока войска запугивают свободную Украину, санкции должны действовать", - говорится в статье.