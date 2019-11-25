"Будет ужасный смрад с кремлевских болот": Полозов объяснил важный нюанс по возвращенным кораблям

Формально Россия передала корабли "на ответственное хранение как вещественные доказательства".

Россия не вернула Украине военные корабли, незаконно захваченные в прошлом году в Керченском проливе, а передала их на ответственное хранение как вещественные доказательства".

Такое разъяснение дал в эфире ObozTV адвокат в деле украинских моряков Николай Полозов, комментируя возможность дальнейшего ремонта и возвращения кораблей в строй.

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"По российским законам, если вещественные доказательства передаются на ответственное хранение – то потенциально следствие или суд могут их затребовать обратно. Поэтому они должны оставаться в том виде, в котором их передали на ответственное хранение", – пояснил Полозов.

В то же время он уточнил, что, с точки зрения международного права и украинского законодательства, такие действия российских властей абсолютно незаконны.

"Украина, конечно же, может отремонтировать эти корабли и вернуть их в строй. Только с кремлевских болот будет ужасный смрад по этому случаю. Что вы "нарушаете наши договоренности", – предупредил юрист.

Впрочем, по его мнению, реакция РФ вряд ли обернется какими-то правовыми последствиями для Украины.

"Что касается международных санкций, то Кремль безусловно указывает на это в Международном трибунале. Но здесь вопрос, что было раньше: яйцо или курица? То есть сперва были нарушены иммунитеты (военных судов Украины. – Ред.), а потом уже российская сторона совершала какие-то действия. Надеюсь, что здесь Международный трибунал не поддержит позицию российской власти", – отметил Полозов.

Раньше, встречая катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Очакове, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт кораблей понадобится три месяца и "все будет на ходу".