На акции #FreeSavchenko в Москве задержали украинскую журналистку

Об этом журналист сообщил по телефону из автозака, куда ее и еще пятерых участников акции забрала полиция.

"Никаких лозунгов я не выкрикивала, плакатов не держала. Задержали просто так", - отметила журналист.

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Причины задержания ей также не сообщили, пишет Украинская правда.

По состоянию на 17:10 журналист и другие задержанные находятся в отделении полиции в Сокольниках.

По состоянию на 17:45 связи с Анастасией нет, ее номер не отвечает.

В эфире 5 канала адвокат Савченко Марк Фейгин заявил, чтоАнастасия Рингис могла быть задержана полицией "как случайный свидетель акции".

"Она брала у меня интервью, могла узнать об этой акции и познакомиться с ее участниками. Поэтому скорее всего, она могла быть задержана как случайный свидетель", - отметил Фейгин.

Как сообщает ОВД-Инфо, также у СИЗО задержали участников акции Веру Лаврешину, Владимира Ионова, Алену Королеву, Анастасию Мельникову, Хабита Погосяна.

Таким образом в настоящее время на акциях в честь дня рождения Надежды Савченко задержаны 8 человек.