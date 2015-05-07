Дело Савченко по существу собираются рассматривать в Воронеже - адвокат

Дело народного депутата, делегата Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Надежды Савченко собираются рассматривать в Воронеже.

Об этом заявил в Twitter ее адвокат Марк Фейгин.

"По поводу Надежды Савченко вот что. С разных сторон поступает информация, что дело по существу намереваются рассматривать в Воронеже!", - сообщил Фейгин.

По поводу Надежды Савченко вот что. С разных сторон поступает информация, что дело по существу намереваются рассматривать в Воронеже! — Mark Feygin (@mark_feygin) May 7, 2015

"Собственно, с таким набором беспомощных доказательств и откровенной фабрикации дела Савченко более уместно было бы рассмотреть его в Грозном", - добавил он.

Собственно, с таким набором беспомощных доказательств и откровенной фабрикации дела Савченко более уместно было бы рассмотреть эго в Грозном — Mark Feygin (@mark_feygin) May 7, 2015

Как сообщалось, 6 мая Басманный суд Москвы оставил летчицу Савченко под стражей до 30 июня.

5 мая стало известно, что Следственный комитет РФ продлил срок следствия по делу Савченко до 13 ноября 2015 года.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Впрочем, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

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24 апреля Следственный комитет РФ выдвинул Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.

30 апреля Европейский парламент принял резолюцию с призывом к РФ освободить народного депутата, члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Савченко.