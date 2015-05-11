В Москве под СИЗО активисты проводят акцию в поддержку Савченко, полиция начала задержания

Как сообщает журналист "Украинской правды", который находится на месте происшествия, участие в акции принимают около 15 человек, о проведнии мероприятия местную власть сообщено.

"Только одна из организаторов акции - Ирина Колмакова - развернула плакат в поддержку Савченко, к ней подбежала полиция, задержала и отвела в автозак", - отметила журналист УП.

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При этом Колмакова начала петь гимн Украины.

Впоследствии была задержана еще одна участница акции - Мария Рябрикова, которая является постоянной участницей всех проукраинских акций и акций в поддержку Савченко.

На месте происшествия также находится российский журналист Владимир Шрейдлер - представитель украинского омбудсмена Валерии Лутковской на территории РФ. Правозащитник пытается добиться освобождения задержанных.