Савченко: врачам невыгодно, чтобы я умерла

Украинская летчица Надежда Савченко, которую удерживают в московском СИЗО, считает, что ей умереть в СИЗО не дадут, врачам это невыгодно. Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

«Врачам невыгодно, чтобы я умерла. Поэтому мне здесь умереть не дадут. Что касается еды – так и запишите: в несвободное горло еда не лезет. Аппетита у меня нет. Но я держусь», – отметила она.

Также она отметила, что в СИЗО относятся к ней очень хорошо.

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В России Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на востоке Украины и незаконном пересечении границы. Она все обвинения отвергает.

28 апреля украинскую летчицу перевели из СИЗО, где она находилась с июля прошлого года, в городскую больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Однако через два дня ее вернули обратно в камеру СИЗО.

5 марта адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично прекратить голодовку, которую держала более 80 дней. 16 марта она возобновила голодовку.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.