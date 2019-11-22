Корниенко рассказал, когда может быть принят законопроект о референдуме

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" отмечает, что сейчас уже есть наработанный текст относительно всеукраинского референдума.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что законопроект о референдуме в первом чтении может быть принят в январе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал в эфире радио "Новое время".

Отвечая на вопрос относительно пакета законопроектов о народовластии, Корниенко отметил, что работа продолжается.

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"Сегодня уже прислали текст по всеукраинскому референдуму", - сказал он.

Кроме того, депутат отметил: "Я думаю, что о референдуме закон на этой сессии есть потенциал в первом чтении получить. В январе, например".

В то же время он не исключает, что это может произойти уже в начале следующей сессии - в феврале.