Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии

Борис Герман в ближайшее время планирует организовать пресс-конференцию.

Организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман вышел из колонии в Житомире.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН с места происшествия.

Читайте такжеИзвестный российский журналист Аркадий Бабченко покинули Украину

Соответствующее решение суд принял еще 10 дней назад. Судья удовлетворил апелляцию его адвокатов и решил выпустить Германа из тюрьмы из-за плохого состояния здоровья.

Сам Герман после выхода длительное время ждал автомобиль, который должен был забрать его домой. Он рассказал, что сидел в камере с еще семью заключенными, а с собой имел пакет с лекарствами. Также Герман отметил, что в ближайшее время планирует дать пресс-конференцию для журналистов, если это позволят сделать адвокаты.

Как сообщал УНИАН, 29 мая 2018 года было совершено якобы покушение на Бабченко: неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист скончался по дороге в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ и ГПУ. Тогдашний председатель СБУ Василий Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для задержания организаторов силовики пошли на массовый обман.

Следствием установлено, что в период с 6 апреля по 30 мая граждане Украины Борис Герман и Вячеслав Пивоварник, действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб России, с целью запугивания населения, осуществили организацию подготовки террористического акта - убийства с применением оружия Бабченко, который вынужден был выехать за пределы РФ из-за постоянных угроз жизни в связи с публичной критикой государственной власти страны-агрессора и ее руководителей.

30 мая Германа был задержан работниками СБУ, а 8 июня Пивоварнику было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины. В связи с тем, что он скрывается от органов следствия на территории Российской Федерации, 19 июня он был объявлен в розыск.

В судебном заседании Герман признал свою вину в полном объеме и дал подробные показания о всех обстоятельствах подготовки им совместно с Пивоварником на заказ "кураторов" из РФ совершения теракта, направленного на умышленное убийство Бабченко, а также относительно получения заказа на совершение террактов в отношении ряда других лиц. Приговором суда 30 августа Герману, который заключил сделку со следствием, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев.