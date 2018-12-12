Российский журналист Бабченко подал в ЕСПЧ иск против РФ

Он отметил, что в иске речь идет не только о попытке его убийства, но и о преследовании, травле и в целом о препятствовании деятельности журналистов в России.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко подал иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации.

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Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что в иске речь идет не только о попытке его убийства, но и о преследовании, травле и в целом о препятствовании деятельности журналистов в России.

"Я подал иск в ЕСПЧ. Моим адвокатом стал Бен Эммерсон - адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко. Иск не только о попытке убийства. Там на четырнадцати листах мелким шрифтом. И о травле. И про уголовные дела. И про "Семнадцать друзей хунты". И о слежке. И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении гражданства, Лайф, Царьград, список национал-предателей, убийство моих коллег и друзей, запрет на профессию, подавление свободы слова, избиение оппозиционеров, Марину Юденич, Машу Захарову, НТВ, НОД - всех, всех, всех. С фоточками. Видосиками. Доносиками", - написал Бабченко.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А уже вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой и что "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП "Шмайсер" Бориса Германа, который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор якобы предложил бывшему участнику АТО Алексею Цымбалюку за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч.

Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины. Впоследствии Луценко заявил, что благодаря спецоперации с Бабченк следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.