Порошенко поздравил матерей: Вы воспитываете патриотов, создающих новую историю Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских матерей с праздником - Днем матери.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в поздравлении говорится: «Силу этих чувств ничто не может разрушить - каждый человек с детства и до последних дней несет в своей душе светлый образ мамы. В Украине издавна возвеличивают мать как хранительницу семьи, рода и народа. Испокон веков материнская мудрость, тепло, жертвенность и милосердие закладывают основы человечности и толерантности в обществе, дают силы и энергию детям, вдохновляя на благородные дела. Сегодня, в сложное время агрессии против Украины, материнское сердце болит за всех, кто защищает наш край от посягательств коварного врага. Земной поклон вам за то, что воспитываете патриотов, которые создают новую историю Украины. Здоровья вам и вашим родным и Божьего благословения. Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение и преданность».