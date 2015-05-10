Россия просит Украину обеспечить безопасность 26-му "гумконвою" для Донбасса

МИД РФ просит Украину обеспечить безопасность 26-му российскому «гуманитарному конвою» для Донбасса, который планируется отправить 14 мая.

Об этом говорится в ноте МИД РФ в адрес МИД Украины, текстом которой располагает агентство УНИАН.

«В целях скорейшей доставки гуманитарного груза нуждающимся жителям Донецкой и Луганской областей российская сторона обращается к украинской стороне с просьбой оказать необходимое содействие, в том числе в вопросах безопасности», - говорится в документе.

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Сообщается, что «гуманитарный груз» для населения Донецкой и Луганской областей (продукты питания – 1070 тонн, товары первой необходимости – 25 тонн, канцелярские товары – 8 тонн, строительные материалы – 10 тонн) общим весом более 1100 тонн, при этом для Донецкой области - более 560 тонн, для Луганской области – более 540 тонн, планируется доставить автомобильными колоннами из более чем 100 машин (из них машин сопровождения – 17) 14 мая через пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк».

Возвращение колонн на территорию РФ планируется в тот же день через упомянутые пункты пропуска.

В документе отмечается, что МИД РФ «пользуется случаем, чтобы возобновить МИД Украины уверения в своем высоком уважении».

Как сообщал УНИАН, 23 апреля пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что 25-й российский «конвой», который в тот день вторгся на территорию Украины через неконтролируемый участок госграницы, содержал неидентифицированную литературу и шины для грузовых автомобилей.

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Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.