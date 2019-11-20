Путин пожаловался на заявления в Украине о возможном пересмотре Минских соглашений

Он считает, что закон о так называемом особом статусе ОРДЛО необходимо согласовать с боевиками.

Президент России Владимир Путин увязал развитие отношений Украины и РФ с урегулированием конфликта на Донбассе.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме «Россия зовет».

«Каковы перспективы развития наших межгосударственных отношений в значительной части будет зависеть от украинской стороны. Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые мы, с точки зрения урегулирования на Донбассе, мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными», - отметил Путин.

В частности, добавил он, в Украине звучат заявления о необходимости пересмотреть Минские соглашения и принять новый закон о так называемом особом статусе ОРДЛО.

Путин подчеркнул, что закон должен быть согласован с боевиками.