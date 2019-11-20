Зеленский станцевал перед школьниками (видео)

Участники форума станцевали вместе с президентом "футбольный танец".

Владимир и Елена Зеленские приняли участие во всеукраинском молодежном форуме "Украина растет вместе со мной".

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Президент поздравил участников, сказав, что видит перед собой будущее Украины. Он много шутил, а услышав, музыку, сказал "О, будем танцевать".

Юные ведущие предложили разрядить обстановку короткой разминкой с танцем. Участники форума станцевали вместе с президентом "футбольный танец".

Ранее на этом форуме президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в детстве хотел стать дипломатом или пограничником.