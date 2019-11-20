Зеленский рассказал о своих детских мечтах

По словам президента, он никогда не хотел учиться за границей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в детстве хотел стать дипломатом или пограничником.

Об этом он сказал на всеукраинском молодежном форуме "Украина растет вместе со мной". Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

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Зеленский заявил, что никогда не хотел учиться за границей, но хотел учиться на дипломата в Киеве. «Но тогда я жил в Кривом Роге и для меня Киев был «за границей». Было такое ощущение. Действительно, это столица», - сказал он.

По словам Зеленского, также он хотел быть пограничником. «Я хотел быть пограничником. Сейчас я не являюсь пограничником, но тоже немножечко защищаю наше государство. Как-то так немножко совпало», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, говоря о Верховную Раду нынешнего созыва, президент Владимир Зеленский сказал, что «уже пора менять и этих» народных депутатов.