Зеленский о нардепах: уже пора менять и этих

20 ноября президент вместе с супругой Еленой приняли участие в форуме "Украина растет вместе со мной".

Президент Владимир Зеленский считает, что «уже пора менять и этих» народных депутатов.

Читайте такжеЗеленский подчеркнул необходимость диалога по местным выборам на ДонбассеСоответствующее заявление он сделал 20 ноября в разговоре с школьниками-участниками Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной», говоря о Верховной Раде нынешнего созыва.

Трансляция форума велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

«Страна должна быть такой, какой являетесь вы – свежая… Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», – сказал он, шутя.

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский считает главной победой нынешнего созыва Верховной Рады принятие около 70 важных для страны законов.